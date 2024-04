Begleitetes Fahren 20 Jahre Führerschein mit 17 - "Ein großer Erfolg"

Auswirkungen

Was sich besonders günstig auswirke, sei ein langer Zeitraum des begleiteten Fahrens, sagt Verkehrswacht-Sprecher Sothmann. Denn: Junge Autofahrerinnen und -fahrer seien eine "Hochrisikogruppe im Straßenverkehr", sie hätten wenig Fahrpraxis, gleichzeitig scheuten sie oft keine Risiken. Führen sie in Begleitung, profitierten sie von der meist langjährigen Erfahrung der Begleitperson. Auch sei der "Drang zur Grenzerfahrung verringert", denn wer mit dem Auto der Eltern in deren Beisein unterwegs sei, für den seien Alkohol, Rasen und riskante Fahrmanöver "eher keine Option". Tatsächlich sagte eine Begleiterin dem ADAC: "Ich habe gemerkt, wie mein Kind sicherer geworden ist."

Dennoch sank laut Kraftfahrtbundesamt die Zahl der Führerschein-mit-17-Absolventen über die Jahre. 2016 waren es demnach noch 191.658, 2021 nur noch 113.162. Erst 2022 stieg die Zahl wieder leicht auf 114.195, im vergangenen Jahr dann auf 117 105.

Allerdings sei auch die Zahl der neu erworbenen Führerscheine insgesamt gesunken, betont Sothmann. 2016 gab es über 1,5 Millionen Fahrerlaubnisse unter den 18- bis 20-Jährigen, 2023 waren es nur noch etwa 1,2 Millionen. "Die Frage wäre also auch, warum machen insgesamt weniger Jugendliche den Führerschein", erklärt er.

Auch nutze nur rund die Hälfte der Führerscheinbewerberinnen und -bewerber das begleitete Fahren ab 17, sagt ADAC-Sprecher Hölzel. Nur wenige davon schöpfen dabei den vollen Zeitraum aus - weil die Ausbildung häufig erst mit 17 Jahren beginne und die Zeit bis zur Prüfung in der Regel mehr als ein halbes Jahr beanspruche.

Das begleitete Fahren schon ab 16 Jahren?

Daher sei der ADAC dafür, das begleitete Fahren schon ab 16 Jahren zu ermöglichen, sagt er. So könne der Lernzeitraum unter geschützten Bedingungen verdoppelt werden. Auch Sothmann betont, der Erfolg des Führerscheins mit 17 lebe von einer möglichst langen Begleitphase: "Diese also auszudehnen lässt einen positiven Effekt vermuten."

Nach ADAC-Angaben sammeln die Fahranfänger mit ihren erfahrenen Begleitern ordentlich Fahrpraxis - im Durchschnitt rund 1400 Kilometer. Zum Vergleich: In der Fahrausbildung in der Fahrschule sind sie demnach etwa 500 Kilometer am Steuer. Doch ob der Führerschein mit 16 wirklich irgendwann kommt, steht wohl in den Sternen.