Umgekehrt sei das Gefühl: "Meine Mutter wollte mich und freut sich, dass es mich gibt, ein unglaubliches Geschenk für das Leben". Weil dies "wahnsinnig viel" für das eigene Selbstwertgefühl bedeute. "Und das Selbstwertgefühl ist so wichtig, weil es auch mein Selbstbild bestimmt, und mein Selbstbild bestimmt auch darüber, wie ich andere Menschen wahrnehme", sagte die gebürtige Hamburgerin Stahl, die seit vielen Jahren in Trier wohnt.

Was Mütter von ihren Kindern erwarten könnten? "Das, was sie an Vorbild vorleben und ihren Kindern an Werten mitgeben", sagte sie. "Wenn sie eine liebevolle Bindung aufgebaut haben, Wärme und Verständnis für ihre Kinder haben, dann dürfen sie erwarten, dass sich die Kinder auch liebevoll an sie binden und es Raum für Verständnis gibt."