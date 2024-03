Börse in Frankfurt: Dax nahezu unverändert

Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Nach russischen Drohnenangriffen gab es wieder zivile Opfer in der Ukraine. Kiew setzt auch ohne Taurus-Marschflugkörper auf deutsche Rüstungshilfe. Ein Treffen in Berlin wird aufmerksam verfolgt. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.