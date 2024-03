Frankfurt/Main - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche hat sich der Dax vor einem weiteren Rekordhoch zunächst geziert. Im frühen Handel bewegte er sich am Donnerstag mit 18.477,22 Punkten um den Vortages-Schlusskurs. Die vergangenen sieben Handelstage hatte er jeweils im Plus geschlossen. Seine Bestmarke steht aktuell bei 18.511 Punkten.