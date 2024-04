Efringen-Kirchen: Akrobatik unter der Zeltkuppel

Foto: Daniel Hengst

Hoch hinaus an den Strapaten geht es dann für Dennis und Cathrin. Cathrin ist in ihrer Familie in der vierten Generation. Unter der Kuppel zeigen sie an den Schlingen ihre Akrobatik.

Es gibt noch Balance auf Rollen, Brett und bis zu fünf Skateboards, Teller werden gedreht. Als August ist jetzt James zur Unterhaltung dran und am Ende wird Feuer gespuckt.

Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 5. April, ab 16 Uhr, am Samstag, 6. April, ab 15 Uhr, und die Abschlussvorstellung am Sonntag, 7. April, ab 14 Uhr.