Efringen-Kirchen: Alles bereit für den Lichterglanz

Angebote auch für Kinder

Die Besucher erwartet am Samstag das „klassische Angebot“ an Waren und Speisen (wir berichteten). Margret Brändlin wird mit ihrem Team zum Beispiel ebenfalls wieder vertreten sein. Angeboten werden von ihnen Weihnachtsgebäck und Misteln. Der Erlös daraus geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Umfangreich ist das Kinderprogramm, welches das Team des Ordnungsteams in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr von 14 bis 17 Uhr hinter dem Rathauscafé anbieten. Die Kinder können Stockbrot machen, Lebkuchen verzieren und sich am Kinderschminken erfreuen. Nikolaus und Engel mit Geschenken für alle Kinder kommen ab 16 Uhr vorbei.

Sonderöffnung

Im Umfeld öffnet noch die Mediathek im Rathausgebäude während des Weihnachtsmarkts von 10 bis 15 Uhr. Beim Bücherschmökern ist es möglich, sich etwas aufzuwärmen.

Die Ausstellung „175 Jahre Eisenbahnen rund um den Isteiner Klotz“ ist während desWeihnachtsmarkts im Rathaus in der Zeit von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Vertreter des Autorenteams sind während dieser Zeit anwesend und können entstehende Fragen entsprechend beantworten. Die begleitende Chronik ist bis dahin wieder vorrätig und kann erworben werden.