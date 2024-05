Von sechs Ortschaftsräten in Blansingen machen fünf weiter. Einzig Helmut Wiedemann, der stellvertretende Ortsvorsteher, wird am 9. Juni nicht mehr zur Wahl antreten. Ortsvorsteherin Andrea Wahler teilte in der Sitzung am Dienstagabend mit, dass sie erneut in den Ortschaftsrat will und dort dann weiterhin bereit wäre, als Ortsvorsteherin zu fungieren.