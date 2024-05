In Fischingen ist die 54-jährige kaufmännische Angestellte aufgewachsen und lebt nunmehr seit 20 Jahren in Efringen-Kirchen. Bereits mit elf Jahren ist Sonja Müller über ihre Patentante Heidi Brunner zur 1977 gegründeten Trachten- und Volkstanzgruppe Egringen gekommen. Die Faszination für den Trachtentanz und die Tracht an sich – das Bewahren des Brauchtums – hat sie seither nicht mehr losgelassen. Es ist die Vielfalt der Trachtentänze mit ihren verschiedenen Formen, die exakte Darstellung der bodenständigen Figurentänze, was Sonja Müller beeindruckt. „Ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin“, sagt sie rückblickend, wohlwissend, dass man in jungen Jahren durchaus noch andere Interessen als Trachtentanz hat.