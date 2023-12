Efringen-Kirchen: Der andere Gottesdienst

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen Männervesper mit Martin Leberecht Die Sehnsüchte der Männer zwischen Glühwein, Bratwurst und Erwartung im Advent.

Das „S´Einlädele“ leistet seit über 30 Jahren Ukraine-Hilfe. Der Schwerpunkt liegt auf Häusern für Kinder und Senioren, freiwilligen Programmen für junge Ukrainer in Freiburg und Patenschaften. Mit Ausbruch des Kriegs wurde das „Vaterhaus in Kiew“, ein Kinderheim mit 156 Kindern, nach Freiburg evakuiert und die Ukraine-Nothilfe ausgebaut. Mehr als 100 Menschen konnten darüber hinaus nach Freiburg flüchten und werden seither in 25 angemieteten Wohnungen untergebracht. „Seit März 2022 senden wir wöchentlich einen 40-Tonnen-Laster mit Hilfsgütern und konnten in den bestehenden Projekten und Flüchtlingszentren weitere Binnenflüchtlinge aufnehmen“, sagt Volker Höhlein.

Der Gottesdienst findet am Sonntag, 3. Dezember, erster Advent, ab 10.30 Uhr in der Kirche in Wintersweiler statt. Begleitet wird der Gottesdienst von einer Brass-Band.