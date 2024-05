Der Empfang konnte im Freien stattfinden. Foto: sc

Auf jeden Fall gab es viel Anlass zum Schmunzeln. Auch die enge Verbindung zu Istein war Thema des Rückblicks. Wurden doch früher die Menschen aus Huttingen in Istein begraben und die Gottesdienste wurden ebenfalls in Istein besucht. „Die gute Gemeinschaft und das Miteinander, ja, der beeindruckende Gemeinschaftsgeist steht im Mittelpunkt“, stellte Ernst Volz in seiner Predigt fest. Die Kirchengemeinde sei vergleichbar mit dem Fußballverein von Huttingen. Der Mannschaftsgeist, das sei eine der Gemeinsamkeiten. Volz verglich Jesus Christus mit einem Trainer, der für den Glauben begeistere. So sei es auch im Fußball, wo der Trainer die Spieler begeistere.