Die Besucher, darunter viele aus anderen Ortsteilen, genossen den warmen Nachmittag im Freien, und nahmen unter der prächtig blühenden, roten Kastanie Platz, um sich zu stärken sowie zu plaudern. Die Jüngsten verausgabten sich auf der Hüpfburg und nutzten ihre gewohnten Spielgeräte. Es gab eine Tombola und weiteres mehr. Am frühen Nachmittag lichteten sich jedoch draußen die Sitzreihen, da sich kleine und große Gäste die Zaubershow im Innern des Gebäudes der Feuerwache nicht entgehen ließen.

Mit dabei war Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbands „Breitbandversorgung Landkreis Lörrach“. Auch Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hatte sich eingefunden, und ließ sich darüber hinaus ein wenig verzaubern. Bereits den Eisstand im Visier gab sie später an, sie wolle mit ihrer Präsenz signalisieren, dass der Anlass politische Unterstützung finde. Mit dem Ausbau des kreiseigenen Glasfasernetzes solle dem Wegzug der Bürger aus kleinen Ortschaften entgegengewirkt werden. Zum Stand der Bauphase äußerten sich Andreas Schaul und Mike Leonhard am Infostand der Firma PYUR. Aktuell gebe es im Kreisgebiet rund vierzig Baustellen. In Maugenhard sei alles abgeschlossen, in Mappach habe es indes Verzögerungen gegeben.