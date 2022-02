Efringen-Kirchen Für wehrhafte Demokratie

Von Beatrice Ehrlich

Efringen-Kirchen. Gerade in einer Zeit, in der Gruppierungen wie „Reichsbürger“ das Vertrauen in den Staat und demokratische Strukturen zu untergraben versuchen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, seien Polizisten die Speerspitze der Demokratie, schreibt der Abgeordnete. Sie würden ihren ganzen Einsatz dem Schutz der Bürger widmen. Das zeige sich gerade vielfach, am deutlichsten zuletzt in Heidelberg, nimmt Hoffmann auf den Amoklauf an der Universität Bezug, bei dem eine junge Frau erschossen wurde.