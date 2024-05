Der Bayrische Hock fände bereits zum 28. Male statt. Von Generation zu Generation sei dieses Fest übernommen worden. Mit fünfzehn Jahren, nach der Konfirmation kämen die jungen Menschen in die Landjugend. „So Mitte zwanzig, spätestens wenn geheiratet wird, verlassen sie den Verein.“ Allerdings, auch nach der aktiven Zeit helfen viele mit, wenn diese gebraucht werden. So auch am Pfingstmontag. Die 30 Aktiven der Landjugend wurden von den Ehemaligen bei der Durchführung des Bayrischen Hocks kräftig unterstützt. Am Pfingstmontag wurde die bayrische Gemütlichkeit bis 22 Uhr gefeiert.