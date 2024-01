Efringen-Kirchen: Istein zwischen Festtags- und Trauerkleid

Feuerwehr und Jubiläum

Im Mai seien im Rahmen des Feuerwehrtages verschiedene neue Fahrzeuge offiziell übergeben worden, eines sei für die Abteilung Istein gewesen. Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr sei die Jubiläumsveranstaltung des SV Istein im Juni gewesen. Im Jahr 2020 hätte dies nicht gefeiert werden können, was mit einem dreitägigen Fest nachgeholt wurde.

Vereinssterben

„Es gab aber auch nicht so schöne Nachrichten aus dem Vereinsleben“, sagte Daniela Britsche. Neben dem sogenannten Festtagskleid musste das Trauerkleid aus dem Schrank geholt werden. Der Angelverein Istein-Huttingen-Kleinkems musste in einer außerordentlichen Generalversammlung im Juli beschließen, den Verein zum Jahresende aufzulösen. „Dieser Schritt war letztendlich unabwendbar, da der Verein geschrumpft war und keine jungen Mitglieder nachgekommen sind.“ Mit dem Briefmarkenverein Istein hatte sich ein weiterer Verein bei seiner Generalversammlung im November zum Jahresende hin aufgelöst.

Problem Haushalt

Für das Jahr 2024 hoffe Britsche auf einen besseren Verlauf, erinnerte sie an die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen. Die wirtschaftliche Lage habe sich nicht gebessert. Der Haushalt der Gemeinde stehe kurz vor seiner Verabschiedung, habe aber ein Defizit von knapp zwei Millionen Euro. Für Istein wurde praktisch nichts genehmigt aus den Mittelanmeldungen des Ortschaftsrates, außer ein paar kleineren Ersatzbeschaffungen für den Schul- und Vereinssport in der Halle. „Aber auch anderen Ortsteilen erging es ähnlich“, bedeutete Britsche.

Chlimsefest und Wahl

„Trotz aller Probleme und Sorgen wollen wir zuversichtlich in das neue Jahr gehen.“ Die Ortsvorsteherin erinnerte an das zu Pfingsten bevorstehende Chlimsefest, welches zuletzt 2020 zunächst verschoben und dann 2021 doch abgesagt wurde. Britsche bat die Einwohner sich zu engagieren und Istein als guten Gastgeber in seinem Festtagskleid zu präsentieren. Das zweite große Ereignis in diesem Jahr seien die Kommunalwahlen am 9. Juni, für die neben Wahlhelfern ebenso Kandidaten benötigt würden, für das Dorf mit seinem Ortschaftsrat, die Gesamtgemeinde, aber auch den Kreistag. Nach Möglichkeit solle man sich aufstellen lassen; Britsche forderte noch auf zur Wahl zu gehen.