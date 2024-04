Efringen-Kirchen: Kindergarten wird nicht geschlossen

Für alle Kindergärten in Efringen-Kirchen fehlen 690 Prozent an Vollzeitstellen. „Wir könnten sieben Vollzeitkräfte einstellen oder entsprechend mehr in Teilzeit“, erklärte Carolin Holzmüller. Für den Kindergarten in Blansingen sind davon 240 Stellenprozent vorgesehen, um diesen wieder zu öffnen. Wenn Erzieherinnen gefunden würden, dann kämen diese zunächst in den anderen Einrichtungen zum Einsatz. Dort würden immerhin 450 Prozent an Ganztagesstellen offen sein. Dies sei zum Schutz der dortigen Mitarbeiter, um durch Überlastung oder etwa durch Unzufriedenheit angesichts der Personalsituation keine weiteren Kräfte zu verlieren. Der Kindergarten in Huttingen befände sich derzeit in einer Phase der Notbetreuung. Eine eingestellte Kraft könne erst im September beginnen.

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen Statt Miteinander – Vorwürfe Alle Seiten wünschen sich eine bessere Kommunikation.

Die Bürgermeisterin hatte sich im Vorfeld der Sitzung bei der Kommunalaufsicht abgesichert. Diese hatte mitgeteilt, dass sie ohne Personal einen Kindergarten nicht betreiben könne. Entscheide der Gemeinderat, dass der Kindergarten nicht zu schließen sei, dann müsse sie „nachweisen, dass sich die Verwaltung intensiv um entsprechendes Personal bemüht und diese Bemühungen stetig nachweisen können“. Die Kommunalaufsicht teilte mit: „Über das Faktische kann sich auch ein Gemeinderatsbeschluss ja nicht hinwegsetzen.“