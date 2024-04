Efringen-Kirchen: Kirche ist Stück für Stück gewachsen

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen TSC-Chor gibt sein Frühlingskonzert Veranstaltung in der Mappacher Kirche steht im Zeichen der 1150-Jahr-Feier.

Landrätin Marion Dammann teilte in ihrem Jubiläums-Grußwort mit, dem St. Galler Urkundenbuch sei zu entnehmen, dass gar vor 1194 Jahren bereits in Mappach eine Kirche stand. Die Urkunde wurde am 12. Juni 830 in Fischingen ausgestellt (alternative Angaben deuten auf 840). Tatsächlich wurde eine „Basilika in Madebach schon 874 erwähnt“.

In Folge von Ausgrabungen ist bekannt, dass die Kirche in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts stand – mit einem Turm an der Ostseite. Die Rede ist von einem massiven Glockenturm, der zur Süd- und Nordseite mit spitzbogigen Klangarkaden ausgestattet wurde.

Allein, den Maugenhardern nützt das nichts. Maugenhard als kleinstes Dorf der Gemeinde Efringen-Kirchen, von Behörden immer mal hin- und hergeschoben – mal nach Egringen, mal nach Mappach. Der Blick in die Geschichte ergibt, dass das Dörfle jenseits der Verkehrsachse L137 im Jahr 1863 durch Tausch und Grenzverlegung an Mappach angegliedert wurde. Die Landrätin bezeichnete den Ort „als kleine Schwester Mappachs“, der folglich ebenfalls im Mittelpunkt des Jubiläums steht.