Mappach ist mehr als Dämpfi-Fescht, hier gibt es was richtig Gutes für die Ohren, heißt es in der Mitteilung. Die Mappacher Kirche, in der vor rund einer Woche der Festakt zur 1150-Jahr-Feier stattfand, bietet jetzt die Bühne für ein Frühlingskonzert. Der TSC-Chor von Chrischona tritt am Sonntag, 21. April, ab 18 Uhr in der in der evangelischen Kirche in Mappach auf.