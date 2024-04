Efringen-Kirchen: Wochenmarkt ist international

Speck aus Südtirol

Zwei Stände weiter ist die Firma „Raich Speck“ aus Algund-Lagundo im Meraner Land. „Wir haben Speck und Wurst aus eigener Herstellung“, sagt Norbert Raich. Er ist unter anderem für den Verkauf zuständig und sein „Kompagnon“ Erwin Raich sei der Metzger und für die Produktion zuständig. Die Anfahrt aus Südtirol lohne sich, meint Norbert Raich. In der Corona-Zeit sei er hier im Landkreis Lörrach „eingesperrt“ gewesen, konnte nicht mehr zurück. „Da habe ich mein ,Schatzl’ kennengelernt und bin auf die Idee mit dem Verkaufswagen gekommen“, erzählt der Südtiroler. Teilweise sei es eine Fernbeziehung, doch fahre er mittwochs auf den Markt in Weil am Rhein, sei donnerstags in Lörrach, freitags in Efringen-Kirchen und samstags nochmals in Weil. In dieser Zeit sei er dann bei seinem „Schatzl“. „Freundin ist zu wenig. Frau stimmt auch nicht, da wir nicht verheiratet sind“, erklärt Raich seine Wortwahl und den Kosenamen. Von seinem Stand aus hat er einen Blick auf die Reben und Berge. „Das ist ein Traum“, meint er – der Anblick erinnert ihn an Südtirol.

Markt gibt es seit 2003

Der Markt finde in den Schulferien genauso statt, aber dann etwas kleiner als sonst, berichtet der Ordungsamtsleiter. Die Idee für den Markt habe im Jahr 2003 Hauptamtsleiter Clemens Pfahler gehabt. Seither gebe es den Wochenmarkt, der stetig größer geworden sei, beschreibt es Grießhammer.