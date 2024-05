In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Ortschaftsrat einstimmig eine Anpassung um 50 Prozent. „Eine Steigerung in dieser Höhe auf die vergangenen zehn Jahre gesehen, halte ich für absolut angemessen und auch vertretbar“, sagte Ortsvorsteherin Joelle Kammerer.

Die Mieten sind jetzt gestaffelt je nach Art und Grund der Veranstaltung. Für private Anmietungen von Bürgern der Gesamtgemeinde Efringen-Kirchen beträgt die Miete künftig 120 Euro. Auswärtige haben 150 Euro zu entrichten. Für Veranstaltungen von Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen mit Eintrittsgeld und, oder Verkauf von Speisen und Getränken werden 120 Euro fällig, erklärt Ortsvorsteherin Kammerer.