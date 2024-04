Traditionell mit dem Konzert am Ersten-Mai-Feiertag und dem Quartett „Willa Musica“ beginnt die Reihe der vier Blansinger Konzerte in der Kirche St. Peter. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Das letzte Konzert der Reihe, mit dem Trio „L’Art du Bois“, wird am 22. September auch Auftakt des Markgräfler Musikherbstes 2024 sein, teilt der Veranstalter mit.