Landtagswahl in Niedersachsen SPD triumphiert, FDP verliert: Droht neuer Ärger in Ampel?

Keine der vier Landtagswahlen in diesem Jahr stand so sehr im Zeichen der Bundespolitik wie die in Niedersachsen. Die SPD siegt trotz holprigem Krisenmanagement in Berlin. Scholz könnte Ärger in der Koalition drohen.