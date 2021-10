Einzelhandel Lörrach Weitere Lücke schließt sich

Fitnessstudio mit Schwimmbecken

Das Fitnessstudio „Verso Premiumresort“, das zur Rückgrat Sport- und Gesundheitscenter GmbH Freiburg gehört, wird am 21. November mit einem Tag der offenen Tür eröffnen, wie Pressesprecherin Laura May auf Anfrage erklärte: „An diesem Tag gibt es die Möglichkeit, das Studio anzuschauen, aber es findet noch kein Training statt. Das startet einen Tag später.“ Auf 2500 Quadratmetern gibt es neben Kursräumen, Gerätebereichen, Umkleiden und Co. auch ein Schwimmbecken für Aquafitnesskurse.

Und nun Hieber. Die Ankündigung der Präsenz des renommierten Edeka-Händlers kam Mitte des vergangenen Jahres überraschend (wir berichteten). Denn ursprünglich hatte weder Hieber noch Edeka-Händler Martin Henle Interesse an dem Standort, wo sich die Edeka-Südwest schon früh eine große Fläche von Investor Dov Widerkehr gesichert hatte. Doch „in weitergehenden Verhandlungen wurden neue Rahmenbedingungen geschaffen, und wir stellen uns dieser Herausforderung“, hatte Hieber-Geschäftsführer Karsten Pabst auf Anfrage unserer Zeitung reagiert.

Große Zahl an Laufkunden

Mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche umfasst der neue Markt etwa ein Drittel der Fläche des Hieber-Standorts am Meeraner Markt. Auch das Sortiment wird den Gegebenheiten angepasst. Hieber erwartet eine große Zahl an Laufkunden aufgrund der nahen Verkehrsdrehscheibe Haupt- und Busbahnhof sowie den vielen Angestellten in den nahen Behörden. Kunden, die mit dem eigenen Fahrzeug ankommen, haben die Möglichkeit, den Markt aus dem neu geschaffenen Tiefgaragenverbund über Aufzüge direkt zu erreichen.

In einem nächsten Schritt gehen Stadt und Investor das Umfeld des „LÖ“ an. Der Planung für die Umgestaltung von nördlicher Turmstraße, Palmstraße und der Straße Am Hebelpark hat der Gemeinderat bereits zugestimmt. Auch die veranschlagten Kosten in Höhe von 3,25 Millionen Euro sind abgesegnet.

Mit der Neugestaltung soll die nördliche Turmstraße – schon längst als Fußgängerzone ausgewiesen – künftig auch als solche wahrnehmbar und erlebbar sein. Vom Senigallia Platz kommend soll die Palmstraße bis zur Einfahrt „LÖ“ als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgestaltet werden. Stauden, eine zentrale Baumreihe, Fahrradabstellplätze, freie Flächen, Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und die Pflasterung der Straßen sollen für eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen und ein visuelles Signal zur Verkehrsberuhigung setzen.