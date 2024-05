Rechtlich wurde der Weg auch erst in diesem Monat frei gemacht: Der Bundesrat stimmte in der vergangenen Woche in Berlin einer Verordnung der Bundesregierung zu, die Public-Viewing-Veranstaltungen im Freien auch bis in die Nachtstunden möglich macht. Davon Gebrauch machen will zumindest die Lörracher Nachbarstadt: In Weil am Rhein wird aktuell nach Mitarbeitern für Public-Viewing-Veranstaltungen vor der Dreiländergalerie gesucht.

Die Spiele der deutschen Mannschaft sind in Lörrach auf einer Großbildleinwand aber zumindest im Saal des Nellie Nashorn zu sehen. „Egal ob es regnet oder die Sonne scheint, die Platz- und Sichtverhältnisse sind immer optimal“, heißt es in der Ankündigung.