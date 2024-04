Fernsehen Moderatorin Nazan Eckes überrascht als singender Robo-Hund

Köln - Jetzt kann sie auch noch singen: Moderatorin Nazan Eckes hat sich in der ProSieben-Show "The Masked Singer" von einer bislang ungekannten Seite gezeigt. Die 47-Jährige schied zwar nun aus der Musik-Sendung aus - hatte zuvor aber bewiesen, dass sie sehr passabel singen kann. Eine Fähigkeit, mit der sie bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten war.