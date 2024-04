Frankreich: Messerangreifer verletzt zwei Grundschülerinnen im Elsass

Nach dem Angriff in Souffelweyersheim wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizeipräfektur in der Elsassmetropole mitteilte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist er in Polizeigewahrsam. Die beiden Schülerinnen erlitten oberflächliche Schnittverletzungen. Sie kamen in die Kinderabteilung der Universitätsklinik in Straßburg.

Mann kurz nach der Tat festgenommen

Zum Motiv des Angreifers wurde noch nichts mitgeteilt. Der mutmaßliche Täter sei für die Polizei ein Unbekannter und außerdem nicht wegen Radikalisierung aufgefallen, sagte der Kabinettschef der Präfektin des Departements Bas-Rhin, Jean-Baptiste Peyrat, vor der Schule. Der Mann sei nicht in die Schule eingedrungen und es bestehe keine Gefahr mehr. Der 28-Jährige wurde nach Medienberichten nur Minuten nach dem Angriff widerstandslos festgenommen. Wie der Sender BFMTV unter Verweis auf die Polizei berichtete, soll der Angreifer nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen sein.