Gesellschaft: Erotiksattlerin - Traditionelles Handwerk mit frivolem Touch

Die gelernte Sattlerin Viktoria Kottler hat sich auf Erotikbedarf spezialisiert und fertigt dafür in ihrer Werkstatt in Bischweier südlich von Karlsruhe auf Anfrage alles, was Herz und Körper ihrer Kundinnen und Kunden begehren. Nichts ist Kottler zu ausgefallen, nichts zu kurios. Rund 70 Prozent ihrer Produktion entfallen mittlerweile auf Artikel für die Welt von Sex und Liebe. "Handwerk. Leder. Erotik" steht auf dem Firmen-T-Shirt der 29-Jährigen. Das letzte Wort in Rot.

Wie alles anfing - und was die Sachen kosten

Die Idee entstand ausgerechnet während eines Kurses für Rückbildungsgymnastik nach der Geburt ihres Sohnes 2020. Die 29-Jährige grinst selber, als sie das erzählt. Eine Teilnehmerin, heute eine ihrer Freundinnen, habe sie auf den Gedanken gebracht, es doch mal mit der Erotikschiene zu versuchen. "Sie kannte Leute, die für große Dating-Portale arbeiten." Da war Kottler schon einige Jahre mit ihrem Ledergewerbe selbstständig.