Gesundheit: Ärztepräsident für gezieltere Patientensteuerung

Berlin - Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert eine stärkere Steuerung der Patientinnen und Patienten bei Behandlungen in Praxen und Kliniken. Ziel müsse sein, Ressourcen so aufeinander abgestimmt und effizient einzusetzen, dass sie dem tatsächlichen Behandlungsbedarf der Menschen gerecht würden, sagte der Chef der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Ärztetag in Mainz. "Dabei muss das Recht auf freie Arztwahl natürlich erhalten bleiben." Versicherte sollten aber die Möglichkeit haben, verbindlich eine Praxis zu wählen, die die Grundversorgung übernimmt und weitere Behandlungen koordiniert.