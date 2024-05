"Mein Eindruck ist, es täte auch der Gesellschaft gut", sagte Spahn, der in der Hochphase der Corona-Krise von 2020 und bis Ende 2021 Minister war. Zur Frage, in welchem Rahmen die Aufarbeitung organisiert werden könnte, sagte er: "Wir sind eine repräsentative Demokratie. Das, was zu besprechen ist, gehört in den Bundestag." Daher wäre eine Enquete-Kommission aus seiner Sicht eine gute Lösung.

FDP und Union für Gremium, SPD für Bürgerrat

Für ein solches Gremium mit Abgeordneten und Experten haben sich unter anderem FDP und Union ausgesprochen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schlug einen Bürgerrat mit zufällig ausgewählten Teilnehmern und anschließend eine Kommission auch mit Ländern und Kommunen vor. Auch von den Grünen gibt es Rufe nach einer Aufarbeitung. Ob und wie dies noch in dieser Wahlperiode angegangen werden soll, ist vorerst offen. Im Blick für eine Aufarbeitung stehen Schutzregeln mit Masken, Tests und Impfungen oder Schließungen von Schulen und Gaststätten.