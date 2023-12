Mit Stöcker abgesprochen

Auch mit seiner Parteikollegin Diana Stöcker hat er sich abgesprochen und wünscht ihr für ihre Kandidatur in Weil am Rhein alles Gute. Die Bundestagsabgeordnete und frühere Rheinfelder Bürgermeisterin hat am Mittwoch bekannt gegeben, als Oberbürgermeisterin in Weil am Rhein zu kandidieren. Den Wahlkampf werde sie Anfang kommenden Jahres starten, heißt es in einer Mitteilung.