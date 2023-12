Weil am Rhein: Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker kandidiert bei OB-Wahl

Diana Stöcker kandidiert als Oberbürgermeisterin für Weil am Rhein. Die letzten zwei Jahre konnte sie in der Bundespolitik als Mitglied des Deutschen Bundestages einige Themen voranbringen. Besonders ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik als ehemalige Bürgermeisterin und als Kreisrätin waren dort sehr wichtig. Gefragt war auch, wie sich bundespolitische Entscheidungen in der Kommune auswirken. Letztendlich bekommen die Kommunen jedoch kaum Unterstützung für die vielfältigen Herausfordernden, die sie täglich zu bewältigen haben. „Aber genau das ist mir wichtig: vor Ort konkret zu gestalten und die Handlungsspielräume zu nutzen. Mein Herz schlägt einfach kommunal!“, sagte Diana Stöcker. Die OB-Wahl findet am 3. März statt.