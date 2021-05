Grund für lange Wartezeiten Hunderte Impftermine am KIZ vorbei vergeben

Gestern Abend habe man mit dem Sozialministerium Kontakt aufgenommen, das für die zentrale Terminvergabe verantwortlich ist. "Wir erhoffen uns dadurch Aufklärung in dieser Sache" Daniel Dröschel, einer der beiden Leiter des Kreisimpfzentrums Lörrach. Auch von anderen Impfzentren lägen Berichte über solche Beobachtungen vor.

Eine Antwort des Sozialministeriums stehe derzeit noch aus.

„Wir bedauern die Verzögerungen sehr und verstehen auch den Frust, den diese Situation selbstverständlich hervorruft",lässt Dröschel sich weiter zitieren. Vor Ort habe man versucht, die Situation mit verschiedenen Sofortmaßnahmen zu entschärfen.

Umkleidekabinen kurzfristig zu Impfkabinen umfunktioniert

So sei umgehend weiteres Personal abgerufen und zusätzliche Security akquiriert worden. In den Umkleidekabinen der Mitarbeitenden seien weitere Impfbereiche eingerichtet und der Pausenraum in ein autarkes Impfcenter umorganisiert worden, in dem mit der Ausrüstung des Mobilen Impfteams der komplette Prozess von Administration, Aufklärung und Impfung für die Zweitimpfungen durchgeführt werden konnte. Der Anmeldeprozess sei unbürokratisch beschleunigt und die Daten heute digital nacherfasst worden, berichtet die Behörde.

Weitere Verzögerungen möglich

Aufgrund der derzeit noch nicht abschließend geklärten Terminsituation könne es auch in den kommenden Tagen erneut zu Verzögerungen kommen. Da Daten zu den zusätzlichen Impfterminen im Kreisimpfzentrum nicht vorlägen, sei es bisher auch nicht möglich, nachzusteuern und beispielsweise Personen gezielt zu kontaktieren.

Weggeschickt wird keiner

„Klar ist aber, dass wir dennoch keine Termine absagen und allen Personen, die diese Woche mit gebuchten Impftermin kommen, noch am selben Tag ein Impfangebot machen“, betont Dröschel. Die Impfstoffversorgung für alle bestehenden Termine sei gesichert.

Wichtig sei, maximal fünf Minuten vor dem gebuchten Termin zu erscheinen.

Die Lage scheint am heutigen Donnerstag etwas entspannter zu sein als am Vortag. Dennoch ist auch heute mit Wartezeiten im Impfzentrum zu rechnen, so die Ankündigung.