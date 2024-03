Hiebsmaßnahmen im Lörracher Forst: Behörde rechtfertigt Abholzungen im Ausschuss ausführlich

Nachwuchs abgeschreckt?

Negative Folgen könnte die Kritik, die von verschiedenen Seiten an solchen Maßnahmen geäußert wird, auch auf die Nachwuchsrekrutierung haben, heißt es. Denn Revierleitungen und Forstwirte würden sich in einem personellen Umbruch befinden. Zugleich sei es an der Tagesordnung, dass Forstwirte für ihre geleisteten Tätigkeiten beleidigt werden. Dabei betonen die Forstverantwortlichen, dass für die Umsetzung von nachhaltigen Projekten oftmals das Produkt Holz benötigt werde, wie auf dem Lauffenmühle-Areal. „Damit dieses auch zur Verfügung gestellt und der nachwachsende Rohstoff auch verarbeitet werden kann, ist die Holzernte unerlässlich.“ Daher müsse auch eine Bewirtschaftung des Waldes in der Zukunft sichergestellt und unterstützt werden.

Auf dem Salzert

Am Bolzplatz Salzert fegte um Weihnachten 2022 ein Wintersturm über den dortigen Forst. Schiefstehende und absterbende Bäume mussten weichen – eine Hiebsmaßnahme sei „zwingend erforderlich“ gewesen. Aus hiebstechnischen Gründen hätten auch die direkt am Weg stehenden weiteren Bäume gefällt werden müssen. „Zu Beginn der Maßnahme wäre es beinahe zu einem Unfall eines Forstwirts gekommen, als man versuchte, die Bäume am Weg noch stehen zu lassen“, schildert die Verwaltung. Im Endeffekt mussten deshalb alle Hauptbestandsbäume (zirka 40 bis 50 Bäume) zwischen dem Sonnenbadweg und dem Bolzplatz entnommen werden, so die Verwaltung.