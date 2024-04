Hotzenwaldhaus: Brandschutz wirft Fragen auf

Nächster Arbeitseinsatz im April

Pit Lindermer erinnerte auch an den 20. und 21. April, wenn die Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen sind. Denn an diesen beiden Tagen soll bei dem Frühjahrsputz in einer gemeinschaftlichen Aktion das Hotzenwaldhaus und die Außenanlagen – wie jedes Jahr – auf Vordermann gebracht werden.