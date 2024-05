Im ersten Quartal waren Wohnimmobilien in Deutschland 4,3 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in Berlin mitteilte. Die Mieten in Mehrfamilienhäusern hingegen legten um 5,6 Prozent zu - diese Zahl bezieht sich auf neu abgeschlossene Mietverträge, nicht auf die Bestandsmieten.

Ein Ende des für Mieter unerfreulichen Trends ist demnach nicht in Sicht: "Es lastet ein immenser Druck auf dem Mietwohnungsmarkt", sagte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem."