Jugend in Zell: Die Ideen im Zeller JUZ sprudeln über

Den Küchenbereich im JUZ haben zuletzt drei Mädchen für sich entdeckt. Karim Odeh freut sich über die Ideen und Projekte der jungen Gäste. /Gerald Nill

Ein Pop-Up-Shop

Ein voller Erfolg sei eine Kleiderbörse vor zwei Wochen gewesen. In Zell und sogar in Schopfheim und Steinen seien Second-Hand-Sachen gesammelt worden. „Aus einem Raum haben wir einen „Pop-up-Shop“ gemacht und die Besucher konnten Sachen gratis mit nach Hause nehmen.“ Die Idee sei bei 25 jungen Besuchern gut angekommen. Jetzt sammele er mit den Gästen Vorschläge, was im Sommer an Aktionen oder gar Freizeiten laufen könnte. „Die Ideen sprudeln“, ist Odeh begeistert.

Zehn bis 20 Besucher

In dem Moment schaut ein Schüler zum offenen Fenster herein. „Ist heute geöffnet?“ Odeh spricht das Kind namentlich an und sagt: „Morgen wieder. Und bring die Unterschrift für den Europapark mit!“ Momentan seien zehn bis 20 Kinder und Jugendliche konstant im JUZ, erzählt er . Es könnten schnell mehr werden.