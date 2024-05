Die Kinogänger hätten jetzt die Gelegenheit, ihre Besuche besser im Voraus zu planen, heißt es in der Mitteilung. Die Ankündigungen dazu erfolgten wie gewohnt in den Schaukästen, auf der Homepage und im Newsletter des Kinos sowie in den Zeitungen. An drei weiteren Abenden werden die drei beliebtesten Filme der vergangenen vier Monate wiederholt, kündigt das Kino in seiner Mitteilung an.

Film Nummer eins: Am 31. Mai überrascht das Kino mit einem Bayerischen Abend mit Weißbier und Brezeln. Um 20.15 Uhr laufen die „Neue Geschichten vom Pumuckl“.