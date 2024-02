Kandern: Schuldfähigkeit von Kanderner Brandstifter ist fraglich

Plötzlich beruflich aus der Bahn geworfen worden

Der aus der Nähe von Berlin stammende Mann arbeitete bis zu seinem 38. Lebensjahr weitgehend normal unter anderem acht Jahre als Elektroniker in der Schweiz. Er konnte nicht genau sagen, was ihn aus der Bahn geworfen hatte, aber nach dem Ende einer Beziehung hatte er eine depressive Episode mit Suizidgedanken und verbrachte er deshalb mehrere Aufenthalte in Emmendingen. Der gelernte Energieelektroniker schilderte, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und große Schwierigkeiten habe, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

Nach den letzten Aufenthalten in der Klinik sei es ihm auch nicht mehr möglich gewesen, eine regelmäßige Erwerbstätigkeit auszuüben und er habe versucht, seine Unruhe durch Wandern und Bewegung in der Natur abzumildern. Neben der Depression wurde bei ihm auch ein Asperger-Autismus festgestellt sowie auch durch den Gutachter eine schizophrene Persönlichkeitsstörung, bei der er Stimmen als akustische Halluzinationen vernimmt.