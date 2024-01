Kirchengemeinde An der Kleinen Wiese: „Das Zusammenwachsen braucht Zeit“

Bietet Möglichkeiten

Der Pfarrer merkt aber auch an, dass ein Jahr nicht lang ist, um sich kennenzulernen. „Das Zusammenwachsen braucht Zeit.“ Vor allem für Gespräche brauche es Zeit. Das Kennenlernen sei aber auch was Schönes und umfasse nicht nur die Menschen sondern auch die anderen Gebäude. „Wer wäre aus dem Vorderen Wiesental sonst mal nach Gresgen oder zur Kapelle nach Ried gegangen? Wer aus dem Oberen Wiesental nach Hofen?“, merkt Knebel an. Auch der zusammengelegte Konfirmandenunterricht trage seinen Teil zum Kennenlernen bei. So war ein Gottesdienst in der Rieder Kapelle bis auf den letzten Platz besetzt, freut sich der Pfarrer. „Vor der Fusion gab es das in diesem Maße nicht.“

Talente einsetzen

Jedes Wochenende gibt es nun also zwei Gottesdienste, einen morgens und einen abends. Diese setzen unterschiedliche Schwerpunkte und führen dazu, dass die Hauptamtlichen in allen Orten bekannt und präsent sind, erläutert Knebel. Für den Pfarrer und Diakonin Claudia Krüger bedeutet es auch „unterschiedliche Begabungen und Talente anders einsetzen zu können“, erklärt Knebel. Den Krüger bevorzuge Impulsgottesdienste und Knebel mache lieber Familien- und traditionelle Gottesdienste.