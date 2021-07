Kleines Wiesental/Hausen Einbruchserie in Tegernau

Betroffen waren zunächst zwei Häuser im Gresgerweg: Hier verschafften sich die Unbekannten Zutritt über die Terrassentüren. In einem Haus wurde das Büro durchwühlt und ein höherer Bargeldbetrag entwendet, im zweiten wurde die Küche durchsucht; eine Uhr und ein Geldbeutel wurden aus einer Handtasche gestohlen.

In der gleichen Nacht wurde auch im Moosmattweg in Niedertegernau sowie in der Bergwerkstraße in Hausen eingebrochen. In der Bergwerkstraße verschafften sich die Einbrecher ebenfalls Zutritt über die Terrasse und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel. Im Niedertegernauer Moosmattweg wurde aus einem Auto, welches in einer verschlossenen Garage stand, Bargeld gestohlen. Weiter wurden Schränke und ein Rucksack durchsucht. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist derzeit noch unklar.