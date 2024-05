Unsere Empfehlung für Sie Kleines Wiesental Zuversicht beim Radwegprojekt Wieder hat der geplante Radweg zwischen Tegernau und Wieslet den Kleinwiesentäler Gemeinderat beschäftigt. Zwar wurde der Abschluss einer Zusatzvereinbarung verschoben – über die Kosten des Projekts wurde dennoch diskutiert.

stimmte das Gremium nun einhellig dem Abschluss einer Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Land Baden-Württemberg über den Bau des Geh- und Radweges zu. Gemäß der Vereinbarung hat die Gemeinde nun noch etwa 150 000 Euro der Gesamtkosten des Projekts in Höhe von rund vier Millionen Euro selbst zu tragen.

Vor der Abstimmung erwähnte Gemeinderat Matthias Leisinger, dass das Radweg-Projekt in der Bevölkerung „beäugt“ werde. So seien hierzu sowohl positive als auch kritische Stimmen an ihn herangetragen worden. Daraufhin empfahl Rolf Vollmer, Ortsvorsteher von Wies, den Kritikern, dass sie selbst einmal mit dem Fahrrad auf der Straße von Tegernau nach Wies fahren – danach würden sie das Thema „anders sehen“.