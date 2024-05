Einsatz für Hausärzte

„Seit über 20 Jahren setze ich mich für unsere Hausärzte im Kleinen Wiesental und im gesamten Landkreis ein“, führt Schwarzwälder auf Nachfrage unserer Zeitung aus. „Ich handle als Privatperson und Patientin“, erklärt sie. Ein Bericht in der Zeitung mit dem Titel „Hausärzte bekommen weniger Honorar“ hat sie so aufgebracht, dass sie einen Brief an den Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach am 19. März verfasst und am 20. März per Einschreiben mit Kopie an die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien sowie an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) verschickt hat. Auf eine Antwort aus dem Gesundheitsministerium wie auch von den Fraktionen wartet die engagierte Wieserin bis heute.