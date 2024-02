Konflikt: Bericht: Türkei zielt auf zivile Infrastruktur in Nordsyrien

Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ankara geht regelmäßig in Militäreinsätzen gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG vor. Der Konflikt verlagerte sich nach Angaben der International Crisis Group seit 2019 von der Türkei in den Nordirak und nach Nordsyrien, nachdem das Militär die PKK-Kämpfer immer weiter zurückgedrängt hatte. Die Türkei verstärkte ihre militärischen Einsätze, nachdem im Januar mehrere türkische Soldaten bei einem Angriff auf einen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak getötet worden waren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan attackiert Israel immer wieder scharf wegen des Gaza-Kriegs infolge des Hamas-Massakers am 7. Oktober in Israel. Er beschuldigte das Land auch des Genozids an den Palästinensern. Kritiker werfen Erdogan wegen der türkischen Angriffe in Syrien und Irak Doppelmoral vor.