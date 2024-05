Mit Blick nach vorne nimmt in der Branche der Pessimismus wieder zu. "Das Geschäftsklima in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie ist nach vier Anstiegen in Folge im April 2024 wieder etwas zurückgefallen", erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Sowohl die Lagebeurteilung als auch die nach vorne gerichteten allgemeinen Geschäftserwartungen fielen ungünstiger aus als noch im März." Was den Export angeht, sind die Unternehmen in Summe allerdings etwa zuversichtlicher geworden.