Krankenhaus Schopfheim Versorgung von Notfällen bleibt zeit- und teilweise

Große Folgen hat das vor allem für den Schopfheimer Standort: „Das Umstrukturierungskonzept sieht vor, dass [die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie] hier zugeordnet bleibt“, wird der hiesige Standort in der entsprechenden Mitteilung der Klinken denkbar knapp abgehandelt. Heißt im Umkehrschluss: Schopfheim gibt die Innere Medizin, die Chirurgie (Plastische, Hand-, Fuß-) und nicht zuletzt das renommierte Diabeteszentrum ab. Geplante Eingriffe und Behandlungen in diesen Bereichen werden künftig nicht mehr in Schopfheim stattfinden.

Internistische Notfälle künftig nach Rheinfelden

Was aber ist mit der Notfallversorgung? Diese bleibt Schopfheim zumindest teil- und zeitweise erhalten: „Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) steht weiterhin für die ambulante Versorgung in den Bereichen Orthopäde und Unfallchirurgie zur Verfügung“, erklärt Marion Steger, Pressesprecherin der Kreiskliniken, auf Anfrage. Allerdings nur zu den Öffnungszeiten, die durchschnittlichen Bürozeiten entsprechen. Nach Feierabend, nachts und an den Wochenenden ist das Lörracher Krankenhaus Anlaufstation.