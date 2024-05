Parallel zu den Um- und Ausbauarbeiten des Lörracher Frauenhauses hat der Verein Frauen helfen Frauen die Zugangshürden zum Hilfesystem weiter gesenkt. So ist der Internetauftritt überarbeitet worden, die Informationen für gewaltbetroffene Frauen zur Kontaktaufnahme sind nun in elf Sprachen abrufbar. Ebenso gibt es dort ein Video in Gebärdensprache sowie eine Information in leichter Sprache.