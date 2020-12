Kreis Lörrach Feuertragödie: Brandursache ist noch unklar

Noch bis um 8 Uhr früh am Folgetag waren die Feuerwehren am Brandort in Todtnau im Einsatz. Wie berichtet, stand in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Haus in der Feldbergstraße in Flammen. Eine Bewohnerin kam dabei ums Leben. Bis 18 Uhr am Montag war die Feuerwehr Todtnau vor Ort, die anschließende Brandwache übernahm die Abteilung Aftersteg. Immer wieder mussten Brandnester abgelöscht werden, berichtet der Todtnauer Kommandant Tobias Lehr. Am Dienstag sei eine Firma beschäftigt gewesen, den Brandort baulich zu sichern, etwa durch das Aufstellen eines Bauzaunes.

Zur Brandursache gibt es nach Auskunft eines Polizeisprechers noch keine Aussagen. Das Objekt sei einsturzgefährdet und müsse erst gesichert werden, bevor es von einem Sachverständigen betreten werden könne.