Kreis Lörrach: Für Fehler einzelner müssen beim Biomüll alle zahlen

Zudem passiert es, dass sich nicht jeder Mieter an die Vorgaben hält, am Ende aber alle dafür bestraft werden. Denn eine Biotonne, die Fremdstoffe enthält, wird vom Entsorger nicht mitgenommen. Diese kann dann zwar mit der Hausmüllanfuhr entsorgt werden, doch jede zusätzliche Leerung verursacht zusätzliche Kosten, die am Ende alle tragen müssen. „Das mit den Plastikbeuteln in der Biotonne ist ein großes Problem“, bestätigt Ralf Mohring, Leiter der Kundenabteilung der Wohnbau Lörrach. Deshalb arbeite der Großvermieter zusammen mit der Abfallwirtschaft an einem Projekt. In einer Testliegenschaft am Salzert sei die Biotonne nun mit einem Schwerlastschloss abschließbar gemacht worden.

Einen Schlüssel dafür erhalten nur jene Mieter, die Interesse zeigten und sich über das Thema informiert hätten. „Damit erzielen wir gute Ergebnisse, was die Reinheit des Biomülls angeht“, sagt Mohring. Ob oder wann das Projekt ausgeweitet werden oder gar Schule machen könnte, liege aber in den Händen der Abfallwirtschaft.