Kreis Lörrach: Indische Azubis kommen im Handwerk an

Denn die indischen Azubis seien motiviert, was sich auch an den schulischen Leistungen ablesen lasse. Auch die Sprachbarriere sei kein Problem, denn die jungen Frauen und Männer lernten bereits in Indien Deutsch, an der Lörracher Berufsschule gebe es zudem zusätzliche Sprachangebote.

Unsere Empfehlung für Sie Weil am Rhein Joachim Lederer ist wieder mal in der Zeitung Mit seinem Projekt zur Fachkräftegewinnung ist der Weiler Metzgermeister deutschlandweit gefragt.

FAZ und Wall Street Journal berichten

Doch das Projekt ist nicht nur erfolgreich, es schlägt auch hohe Wellen. Denn die Aufmerksamkeit der Medien sei gewaltig. So hat schon die FAZ über die indischen Azubis in der Weiler Metzgerei berichtet, zudem seien das Wall Street Journal aus den USA und der britische BBC-Hörfunk schon bei ihm gewesen. „Alles, was wir uns vor fünf bis zehn Jahren an Lobbyarbeit erträumt haben, ist nun passiert“, sagt Lederer. Hinzu komme, dass das Projekt nun wissenschaftlich begleitet wird.

Für einen Monat wird eine Mitarbeiterin der Humboldt-Universität Berlin das Projekt in der Metzgerei Lederer begleiten.