Konzept zeigt den Weg auf

Noch vor Jahresfrist 2023 hatte der Lörracher Kreistag die Bietergemeinschaft Energieagentur Südwest/ ifok/greenventory mit dieser 200 000 Euro teuren Fortschreibung beauftragt. Nun stellte Münster die wichtigsten Maßnahmen und Erkenntnisse vor. Das Fazit des IEKK: Das Erreichen der Klimaneutralität bis 2040 im Landkreis ist möglich, laut Sitzungsvorlage „bei konsequenter Umsetzung des Maßnahmenpakets sowie deutlich ambitionierten Bemühungen der Umsetzung von Maßnahmen entsprechend des dort verankerten Absenkpfads in allen Bereichen“. In anderen Worten: Es muss mehr getan werden, will man das Klimaziel erreichen.

Möglichst rasche Umsetzung

Ziel der Arbeit am Konzept war es laut Ergebnispräsentation, Hürden abzubauen und in der Breite in die notwendige Umsetzung zu kommen. Am Anfang stand dabei laut Sitzungsvorlage eine „ehrliche Analyse“. Mit Hilfe eines Klimaschutz-Reportings des Landkreises war der gegenwärtige Zustand der Treibhausgasemissionen festgestellt worden sowie die notwendigen Maßnahmen zum Erreichen des Klimaziels. Im Zeitraum zwischen November 2022 und März 2024 ging es ans Durchführungskonzept mit dem Erstellen der Energie-und Treibhausgasbilanz, der Potenzialanalyse und der Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs.