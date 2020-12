Kreis Lörrach Polizei schaut genau hin

Einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung meldete die Polizei aber auch: Eine Geburtstagsfeier mit acht Personen wurde in der Gartenstadt am Samstagabend gefeiert. Die Zusammenkunft aus neun unterschiedlichen Haushalten wurde aufgelöst, die jungen Erwachsenen sind angezeigt worden.

Sehr zufrieden mit dem Verhalten der Bevölkerung im Hinblick auf die seit Freitagnacht geltenden Ausgangsbeschränkungen zeigte sich Christoph Dümmig, der Leiter des Polizeireviers Schopfheim. Man habe sowohl in der Nacht auf Samstag als auch in der Nacht auf Sonntag ein sehr reduziertes Verkehrsaufkommen registriert. „Der ganz überwiegende Teil der Bürger im Verantwortungsbereich des Polizeireviers Schopfheim hat sich vorbildlich an die Vorgaben gehalten“, erklärte Dümmig am Sonntag. Allerdings musste die Polizei bei ihren Kontrollgängen im Revierbereich Schopfheim neun Personen beanstanden, die keinen triftigen Grund dafür geltend machen konnten, weshalb sie sich nicht an die Ausgangsbeschränkung gehalten haben. Gegen diese neun Personen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte Dümmig.

Es drohen Bußgelder

Egal ob Polizei, Zoll und Bundespolizei: Die Beamten werden genau hinschauen, wie im Gespräch mit den zuständigen Pressestellen deutlich wurde. Sollten bei Streifenfahrten während der Nachtstunden Passanten angetroffen werden, würden diese einer Kontrolle unterzogen, sagte Pressesprecher Friedrich Blaschke. „Liegt dann kein triftiger Grund vor, oder es bestehen Zweifel, wird auch die Bundespolizei Personalien aufnehmen und zur Prüfung an die Ortspolizeibehörden und die Gesundheitsämter weiterleiten.“ Dann drohen Bußgelder, machte Blaschke deutlich. Ausnahmen solle es keine geben, denn das wäre das falsche Signal. „Niemand kann mehr argumentieren, von der Ausgangsbeschränkung nichts gewusst zu haben.“

In Lörrach gab es am Freitagabend hingegen noch Unwissende. So traf eine der eingesetzten Polizeistreifen um kurz nach 21 Uhr in der Fußgängerzone ein erwachsenes Paar, dass ahnungslos durch die Tumringer Straße an den Schaufenstern vorbeischlenderte. „Wir haben im Radio nur gehört, dass es ab Samstag eine Ausgangssperre gibt, dass schon heute Beschränkungen gelten, wussten wir nicht“, erklärten sie glaubhaft. Die Beamten beließen es darum bei einer Ermahnung.

Ansonsten war die Innenstadt schon zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen weitgehend leer. Bei nasskaltem Wetter und geschlossenen Gaststätten und Bars zogen die meisten Lörracher wohl die eigenen vier Wände vor. Hinweise über größere private Treffen wurden laut Polizei bis Sonntagmittag aber nicht bekannt.